Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez Siirt'te

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Siirt'e geldi.

Havaalanında yapılan karşılamadan sonra Bakan Dönmez, Siirt Valiliğini ziyaret etti.

Valilik'te şeref defterini imzalayan Bakan Dönmez, toplantı salonunda yapılacak olan istişare toplantısına katıldı.

(Selami Deniz/İHA)

İhlas Haber Ajansı / Güncel

Politika, Güncel, Haberler

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