Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez'den Karadeniz gazı paylaşımı Güncel Haberler Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesapları üzerinden Karadeniz gazı ile ilgili paylaşımda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, sosyal medya hesapları üzerinden Karadeniz gazı ile ilgili paylaşımda bulundu. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, paylaşımda şu ifadelere yer verdi: Takvim yaprakları bir bir azalırken, yerin 2.200 m. altında Türkiye'nin yeni enerji üssü yükseliyor. Karadeniz gazında artık son virajları dönüyoruz. Kara göründü. Tünelin ucundaki ışık belirdi. Kaynak: AA / Güncel Fatih Dönmez Karadeniz Güncel Haberler

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