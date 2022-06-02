Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor" - Haberler

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor"
AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katıldı.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katıldı.
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Bakan Dönmez: "AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor"
Bakan Dönmez: "Aslında AR-GE bu yönüyle sınırları zorlamaktır. Hem kendi sınırlarınızı hem de başkalarının sınırlarını zorlamak"
AA / İbrahim Aktaş - Güncel