Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor" - Haberler

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez: "AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor"

AA - İbrahim Aktaş - Güncel
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, MMG EURITECH Avrasya Ar-Ge İnovasyon, Teknoloji Zirve ve Sergisi'ne katıldı.

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Bakan Dönmez: "AR-GE yapmak için biraz da kalıpların dışına çıkmak gerekiyor"

Bakan Dönmez: "Aslında AR-GE bu yönüyle sınırları zorlamaktır. Hem kendi sınırlarınızı hem de başkalarının sınırlarını zorlamak"

AA / İbrahim Aktaş - Güncel

Fatih Dönmez Avrasya Güncel Haberler

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