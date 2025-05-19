Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, 'Şırnak Sivil Toplum Buluşması' programında konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye Şırnak'ta, Gabar'da tarih yazıyor. Zira biz aslında 'Terörsüz Türkiye'nin ilk örneklerini Gabar'da petrol arama ve üretim projesiyle bundan birkaç yıl önce uygulamaya koyduk. Bugün artık Şırnak adeta petrolün başkenti. Özellikle Irak-Türkiye-Ceyhan boru hattıyla sadece Türkiye'nin değil dünya petrol piyasaları için hakikaten önemli bir yer." dedi.

Bakan Bayraktar, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un da katıldığı Şırnak Üniversitesi Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Şırnak Sivil Toplum Buluşması" programında yaptığı konuşmada, bugün burada Gabar'da özellikle gençlerle beraber Türkiye'nin enerjideki bağımsızlık yoluna çıktıklarını, o yürüyüşü Gabar'da yaptıklarını belirterek, büyük bir heyecan ve mutluluk içerisinde olduklarını söyledi.

Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türkiye Şırnak'ta, Gabar'da tarih yazıyor. Zira biz aslında 'Terörsüz Türkiye'nin ilk örneklerini Gabar'da petrol arama ve üretim projesiyle bundan birkaç yıl önce uygulamaya koyduk. Bir dönem adı terörle anılan, gidilemez, girilemez denilen yerlerde 2019 yılında başladığımız sismik çalışmalar 2021 yılında meyvesini verdi ve ülkemizin Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini Gabar'da gerçekleştirdik. Bugün günlük 81 bin varil üretime ulaştık. Bugün artık Şırnak adeta petrolün başkenti. Özellikle Irak-Türkiye- Ceyhan boru hattıyla sadece Türkiye'nin değil dünya petrol piyasaları için hakikaten önemli bir yer. Onun için Şırnak petrol ile büyümeye, petrol ile gelişmeye, kalkınmaya bundan sonra da devam edecek. Türkiye, 7 sene önce Türkiye Petrollerinin 36 bin varil petrol ürettiği bir noktadan bugün sadece Gabar'da 81 bin varil petrol üretir hale geldi. İnşallah üretimimizi daha da artıracağız."

Petrolün yanı sıra Şırnak'ın zengin maden kaynaklarını da ekonomiye kazandırarak bölgeye istihdam ve yatırım getireceklerini ifade eden Bayraktar, ülkenin kalkınmasına bu şekilde katkı sağlayacaklarını belirtti.

Petrol üretiminin önemine işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çünkü Türkiye'nin ekonomideki en önemli açmazlarından biri maalesef cari açık meselesi. Bizim mutlak suretle bu cari açığı oluşturan kaynakları ortadan kaldırmamız lazım. O tarafa baktığımızda karşımıza petrol, doğal gaz, kömür ve maden ithalatımız geliyor. Dolayısıyla Türkiye enerjideki bu dışa bağımlılığını düşürdükçe, enerjide Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu 'Türkiye Yüzyılı'nda 'Türkiye'yi mutlaka enerjide bağımsız bir ülke yapma' hedefine ulaştıkça Allah'ın izniyle ekonomideki bütün problemleri de aslında ortadan kaldırmış olacağız. Sanayimizi katma değerli ürün üretir hale getirdikçe ve bu dışa bağımlılıktan enerjiyi kurtardıkça inşallah çok daha güçlü ve büyük bir ülke haline geleceğiz."

"Artık Gabar istihdam kapısı oldu"

Şırnak ve Gabar'daki projenin kendileri için iftihar vesilesi olduğunu vurgulayan Bayraktar, bu bölgenin yıllarca terörle mücadele ettiğini anımsattı.

Bayraktar, "Gabar'daki petrol aslında milyonlarca yıldır Gabar Dağı'nın altında duruyordu ama aramadığınız zaman bulma şansınız yok. Bulduğunuz petrolü de üretmeniz icap ediyor. Çok şükür kararlılıkla, inançla, ısrarla bu faaliyetlere devam ettik. Türkiye bütün kurumlarıyla ama özellikle milletimiz ve başta Şırnak halkı olmak üzere, arkamızda çok güçlü bir şekilde durdular, onların hayır dualarını her zaman arkamızda hissettik ve bu sayede de bu neticeleri aldık. Şimdi artık Gabar istihdam kapısı oldu." diye konuştu.

Şırnaklı gençlerin artık gurbette iş aramasına gerek olmadığını dile getiren Bayraktar, burada 3 bin 200'ü aşkın kişinin, kadınların çalıştığını belirtti.

Daha çok kişiye iş ve AŞ imkanı üreteceklerini anlatan Bayraktar, Türkiye'nin çok daha kararlılıkla, güçlü şekilde yoluna devam edeceğini söyledi.

Bayraktar, enerjide bağımsızlığa giden yolda bir başka önemli çalışmanın da doğal gaz arama olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanı'mız milletimize bu müjdeyi açıkladılar. Karadeniz'de şu anda üretim yaptığımız Sakarya Gaz Sahası'nın 80 kilometre güneybatısında yeni bir doğal gaz keşfi yaptık. 75 milyar metreküplük 30 milyar dolar piyasa değeri olan bu keşifle artık konutlarımızın doğal gaz ihtiyacını 3,5 yıl boyunca sadece bu sahadan karşılayabilecek bir rezervi orada keşfettik. Doğal gaz çok önemliydi. 2002 yılında Cumhurbaşkanı'mız AK Parti iktidara geldiğinde dedi ki 'Sadece 5 şehirde olan doğal gazı Türkiye'deki bütün illerimize, bütün hanelere götüreceğiz. Özellikle hanımefendiler için bu konforlu, rahat, çevreci yakıtı onlara ulaştıracağız.' Bu Türkiye coğrafyasını düşündüğünüzde çok zor, çok iddialı bir hedef ama biz bu hizmete talip olan bir ekip olarak bu hedefi gerçekleştirdik. Şırnak dahil Türkiye'nin bugün 81 ilinde 900'ün üzerinde yerleşim yerinde, ilçelerimizde, beldelerimizde, mahallelerimizde artık hamdolsun doğal gaz var ama hedef artık bu doğal gazı kendi kaynaklarımızla üretmek, kendi doğal gazımızı keşfetmek. Onun için dedik ki 'Coğrafya kader ama enerjide dışa bağımlılık kader değildir.' Bu anlayışla yola çıktık, 'Kendi gemilerimizde, kendi mühendislerimizle, jeologlarımızla, çocuklarımızla Karadeniz'de, Akdeniz'de, Gabar'da, Türkiye'nin her yerinde nerede petrol ve doğal gaz varsa bulacağız, insanımızın hizmetine vereceğiz.' dedik."

Bu yolda çalışmalara büyük bir heyecanla, gayretle, inançla devam ettiklerini belirten Bayraktar, daha gidecek çok yol, yapacak çok iş olduğunu söyledi.

"Bakın bugün devlet olarak 2022, 2023 ve 2024 yıllarında yaklaşık 1 trilyon liralık bir elektrik ve doğal gaz desteğini vatandaşlarımıza sunduk. Doğal gazda faturaların yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz, hazinemiz karşılıyor. Elektrikte faturanın yaklaşık yüzde 50'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah Sakarya gaz sahasında ürettiğimiz doğal gaz gelirleri Gabar'da, Diyarbakır'da, Batman'da, Adıyaman'da, Trakya'da ürettiğimiz petrol gelirleriyle beraber hazinemiz daha güçlü olacak." ifadelerini kullanan Bayraktar, bu kapsamda desteklemelere devam edeceklerini belirtti.

Bayraktar, Gabar'da büyük bir heyecan içerisinde çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, büyük bir gayretin olduğu bu çalışmaların netice vereceğini söyledi.

Şehitlerin isimlerini bu alanlarda yaşattıklarına işaret eden Bayraktar, "Şehit Astsubay Esma Çevik, Şehit Aybüke Yalçın öğretmenimiz, kendi çalışma arkadaşlarımız var. Mehmet İrfan Güler kardeşim var, 27 yaşında genç bir petrol mühendisi. Maalesef biliyorsunuz orada bir kaza yaşadık ve vefat etti. Mehmet İrfan Güler'in babasına telefonda 'Sizin için ne yapabilirim?' diye sorduğumda bana 'Mehmet İrfan Güler'in sadece adını yaşatmanızı istiyorum.' dedi. Bugün o dağlardaki sahalarımızdan birinin adı 'Mehmet İrfan Güler' sahası. O kardeşime de bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Bir görev şehidimiz daha var. Mardin'de geçirdiği kalp krizi neticesinde vefat eden Bülent Sadioğlu kardeşime de rahmet diliyorum. Onun adını da yine o sevdiği dağlarda yaşatıyoruz." diye konuştu.

Bayraktar, sadece devlet olarak değil, özel sektör olarak da buradaki yatırımların artacağına, burada istihdam kapılarının daha yoğun şekilde gençler için açılacağına yürekten inandığını belirtti.

Şırnak Valisi Birol Ekici de hem 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı hem de TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyetin kenti ziyaretinden dolayı bir günde iki bayramı yaşadıklarını söyledi.

Ekici, "Devletimiz bizi kucaklamaya geldi. Bugün heyetimizle birlikte 3 bin 200'den fazla Şırnaklı gencin çalıştığı ve artık üretim rekorlarının kırıldığı, bizi petrol şehri, üretim şehri yapan ve geleceğe taşıyan bir şehir haline getiren Gabar Dağı'nı gezdik. Şırnak'ta bugün gidilemeyen bir yer, ulaşılamayan bir nokta yoktur. Tarım ve ekonominin gelişmesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde başlayan birlik ve beraberlik projesinin daha ileriye götürülmesi için Vali olarak var gücümle, heyecanla çalışacağım." dedi.

AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar ise bin yıllık kardeşliğin, sarsılmaz birliğin ve yeniden dirilişin adımlarını birlikte attıklarını dile getirdi.

Bir zamanlar çatışmalarla, acılarla anılan toprakların bugün huzurun, kalkınmanın ve umudun adı olduğunu ifade eden Tatar, "Allah'a hamdolsun ki terörle mücadelede kararlılığımız sayesinde artık Şırnak'ta, Şırnak yaylalarında silah değil çocukların neşesi yankılanıyor. 'Terörsüz Türkiye' vizyonu sadece bir güvenlik projesi değil aynı zamanda bir medeniyet görüşüdür. Unutmayalım ki bu ülkeyi kanla değil kardeşlikle büyüteceğiz. Biz bu topraklarda korkuyla değil özgürlükle yaşayacağız." diye konuştu.

Tatar, Cizre Organize Sanayi Bölgesi'nin artık işsizliğin değil üretimin merkezi haline geldiğini, Silopi Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile binlerce gence istihdam alanı açıldığını kaydetti.

Şırnak'ın artık ticaretin, üretimin, enerjinin ve tarımın merkezi olduğunu dile getiren Tatar, bundan sonra Şırnak'ın gündeminin kardeşlik olacağını vurguladı.

Belediye Başkanı Mehmet Yarka da bir zamanlar terörle anılan kentte bugün üretim, enerji, barış ve kalkınmanın konuşulduğunu söyledi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş başkanlığındaki heyetin kente gerçekleştirdiği ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren Yarka, şöyle konuştu:

"Şırnak artık üreten, istihdam sağlayan, büyüyen ve Türkiye'nin enerji vizyonuna katkı sunan bir şehir haline gelmiştir ve bu dönüşüm tesadüf değildir. İrade, kararlılık ve güçlü bir siyasi vizyonun eseridir. Bu vesileyle başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere ülkemizin refahı ve huzuru için emek veren tüm kabinesine şükranlarımı sunuyorum."

Programa, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, AK Parti Genel Başkanvekili Mustafa Elitaş, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Mustafa Varank, Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdurrahim Alkış, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Ahmet Türkoğlu, TPOA Bölge Müdürü Oğuz Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Mevlüt Dirim, İl Emniyet Müdürü Serdar Büyükleblebici, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan, farklı partilerden milletvekilleri, kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.