Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Samsun'da konuştu Açıklaması

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye artık Karadeniz'de, Akdeniz'de, Somali'de, yakın zamanda belki Libya'da petrol ve doğal gaz arayan, kendi imkanlarıyla sondajını yapabilen bir ülke haline geldi." dedi.

Bayraktar, partisinin Samsun Büyükşehir Belediyesi Atakum Sanat Merkezi'nde düzenlenen 95. Samsun İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'yi enerjide bağımsız kılmak adına yaptıkları işler olduğunu söyledi.

Türkiye'nin ekonomisi ve nüfusunun büyüdüğünü, muazzam bir enerji ihtiyacı olduğunu belirten Bayraktar, "Dolayısıyla gerek sanayinin gerek hane halkımızın, ticarethanelerin yani ülkemizin artan enerji talebini karşılamak bizim birinci görevimiz. Artan talebi karşılamak, gerekli yatırımları yapmanın gayretinde buluyoruz." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji ve maden ithalatının 2022 yılında 100 milyar dolar olduğunu aktaran Bayraktar, "96 milyar dolar petrol, doğal gaz ve petrol ürünleri ile kömür ithalatı, metalleri ve maden tarafını da kattığınızda 100 milyar dolar. Bunun çözümü iki tanedir. Birincisi sanayi, katma değerli üretimle. Bunun yanında dışarıya ödediğimiz dövizi içeride tutacak tedbirleri alacağız. 'Enerjiyi ithal etmeyelim.' deme şansımız var mı? Yok. Elektrik yoksa ulaştırma yok, bankacılık yok, aydınlatma hiçbirisi yok. Onun için enerjimizi karşılamak için nerede enerji varsa onu bulup ülkemize getirmek zorundayız." diye konuştu.

"Türkiye dünyada 4. büyük filoya sahip ülke haline geldi"

Bayraktar, Türkiye'nin, 2016'dan sonra farklı bir stratejiyle kendi petrolünü ve doğal gazını arayan ve bulan bir ülke haline geldiğini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hamdolsun, kendi gemileriyle bugün aramalarını yapıyor. Son gelecek iki gemimizin bir tanesi geldi, diğeri de gelecek. Türkiye dünyada 4. büyük filoya sahip ülke haline geldi. Bugün Fatih'le, Yavuz'la, Kanuni'yle, Abdülhamit Han'la ve inşallah iki yeni gemimizle beraber Türkiye artık Karadeniz'de, Akdeniz'de, Somali'de, yakın zamanda belki Libya'da petrol ve doğal gaz arayan, kendi imkanlarıyla sondajını yapabilen bir ülke haline geldi. Biz eğer o gemilerimizi almasaydık, birilerinin dediği gibi 'Mavi Vatan masaldır, bizim Akdeniz'de ne işimiz var.' gibi bir düşüncemiz olsaydı, 'Kiralık gemilerle bir tane sondaj yaparız, çıktı çıktı çıkmadı başka kapıya bakarız.' deseydik bunların hiçbirisini yapamazdık. Akdeniz'de emin olun bir metre bize sondaj yaptırmazlardı. Onun için çok güçlü şekilde bu programı hayata geçirdik ve hamdolsun bu vizyonun, bu stratejinin neticelerini de almaya başladık."

"4 milyon hanede kendi gazını kullanan Türkiye var"

Sakarya gaz sahasında Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfinin gerçekleştiğine dikkati çeken Bakan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bize o zaman, 'Bulamazlar, bulsalar da bunu çıkarmalarına imkan yok.' diyenler... Hamdolsun o gün başladığımız çalışmaların neticesinde bugün 4 milyon hanede Türkiye'de kendi gazını kullanan bir Türkiye var. Elbette ki daha yolun başındayız. 4 milyon haneyi önümüzdeki yıl 8 milyon haneye, 2028 yılında 16 milyon haneye çıkaracağız. Yani üretimimizi dört katına çıkaracağız. Artık kendine güvenen çocuklarımız, kendi jeologlarımız, mühendislerimizle farklı coğrafyalara açıldık. Somali'de sismik çalışma yapan bir Türkiye var. Belki önümüzdeki yıl orada sondaj faaliyetlerine başlayacağız. Ama Türkiye'de bir kere aranmadık bir yer bırakmayacağız. Orta Karadeniz'de, Samsun'un açıklarında, Ordu-Samsun arasında rezerv olabileceğini düşündüğümüz lokasyonlarda da 2026 yılında sondaj çalışmaları yapacağız. Bu stratejimiz başka bir yerde daha netice verdi, Gabar'da. Terörden arınınca oralarda petrol ve doğal gaz aramaya gittik. 2021 yılında Cumhuriyet tarihinin en büyük petrol keşfini yaptık. Yıllık ekonomimize katkısı en az 2 milyar dolar. Bu adeta bacasız bir sanayi."

Bakan Bayraktar, Gabar'da, Sakarya'da kendi petrol ile doğal gazını ülkesinde ve dışarıda arayan, bu sayede enerji faturasını düşürmeye çalışan bir Türkiye olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Belki yeni keşifler olacak ama bu arada ihtiyaçlarımız durmuyor. Onun için bir taraftan da ithalatla alakalı önemli bir strateji izliyoruz. Türkiye bugün doğal gazını Rusya'dan, İran'dan, Azerbaycan'dan boru hattıyla alıyor. Boru hattıyla bağlantımız olmadığı halde Türkmenistan'dan doğal gaz alır hale geldik. Cumhurbaşkanımızın New York ve Washington'da güzel görüşmeleri oldu. 43 milyar dolarlık bir anlaşma yaptık. Bizim enerjiye ihtiyacımız var mı? Var. Bunu bir yerden almam lazım. Nereden alırsınız? Güvenilir bir kaynaktan alacaksın. İkincisi ve en önemlisi, ucuz neresi veriyorsa ben gazı oradan alıyorum. Amerika'da alacağımız enerji 2027 yılından başlayıp önümüzdeki 17 veya 18 yıl devam edecek. Karadeniz gazı tabii en ucuz gaz ama Türkmenistan'dan sonra en ucuz olarak ülkemize gelecek gazdır."

Türkiye'nin 2019'dan başlayarak enerjide vatandaşlara destek verdiğini dile getiren Bayraktar, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın önemli bir destek programı var. Elektrikte yaklaşık 4 milyon hale bundan istifade ediliyor. Doğal gazda da benzer bir şey var. Kömür yardımlarımız var ama her sene azalıyor çünkü birçok yer kömür yerine doğal gaz kullanır hale geldi. Özellikle pandemiyle başka bir şey başladı. Vatandaşlarımızın tamamına hem elektrik hem doğal gazda destek veriyoruz. Nisan ayından itibaren bunlar faturalarda da yazmaya başladı. Doğal gazda 1000 liralık faturanın 442 lirasını devlet karşılıyor. Elektrikte yaklaşık 1000 liralık faturanın yüzde 50'sini devlet karşılıyor." diye konuştu.

Buna ihtiyacı olmayanlara desteklerin belli bir düzen içinde kaldırılması gerektiğini belirten Bayraktar, sözlerini şöyle tamamladı:

"En düşük emekli maaşı alanımıza, dar gelirliye, ihtiyaç sahibi olana belki daha çok vermeliyiz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde elektrikte bunun için bir program başlattık. Bunu doğal gazla devam ettirmek istiyoruz. Örneğin 225 metreküp tüketen birisi varsa diyoruz ki, 'Seni artık destekten çıkaralım.' Bunu hem enerji tasarrufu için kullanacağız hem de hakikaten ihtiyaç sahibi kesimler için ayrı bir bütçe oluşturmuş olacağız. Dolayısıyla tüketim üzerinden bunu yapıyoruz. Ama vatandaşın çok çocuğu var, evinin yalıtımı yeterli değil, gerçekten maddi anlamda ihtiyaç sahibi, orada kapıyı kapatmıyoruz. Diyoruz ki, 'O zaman Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına başvurabilirsin.' Bunu yaparsak Türkiye'de hem destek anlamında Hazine ve Maliyenin üzerindeki yükün bir kısmı kalkmış olacak."

Bakan Bayraktar, toplantı öncesinde Samsun Valisi Orhan Tavlı ile Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan'ı da ziyaret etti.