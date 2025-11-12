Haberler

Türkiye ve Libya Enerji Alanında İş Birliğini Güçlendiriyor

Güncelleme:
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Trablus'ta yaptığı görüşmede enerji alanındaki iş birliğini değerlendirerek, Türkiye'nin Libya'nın kalkınmasına destek vermeye devam edeceğini açıkladı.

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Abdülhamid Dibeybe ile Trablus'ta yaptığı görüşmede hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliğini değerlendirdiklerini açıkladı.

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Libya Milli Birlik Hükümeti Başbakanı Sayın Abdülhamid Dibeybe ile Trablus'ta gerçekleştirdiğimiz görüşmede, hidrokarbon arama, üretim ve ticareti başta olmak üzere enerji alanındaki iş birliğimizi tüm boyutlarıyla ele aldık" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Libya'nın istikrarına ve kalkınmasına destek vermeyi sürdüreceğini belirten Bayraktar, "Türkiye olarak Libya'nın güçlü bir gelecek inşa etmesine katkı sunmaya devam edeceğiz." dedi.

Kaynak: ANKA / Güncel
