Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, Bartın'da konuştu: (1)

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Göktepe-3 kuyusunda 75 milyar metreküplük, ekonomik değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervin keşfedildiğini belirterek, "Allah'a hamdolsun, bu çok önemli bir keşif. Ülkemize ayrı bir zenginlik, ayrı bir varlık olarak inşallah katılmış oldu. Tabii hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek." dedi.

Bir dizi program için kente gelen Bayraktar, Valiliği ziyaret etti. Bayraktar, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladıktan sonra Vali Nurtaç Arslan ile makamında görüştü.

Bakan Bayraktar'a, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Emniyet Müdürü Ünsal Hayal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mehmet Baykal, AK Parti İl Başkanı Yaşar Arslan ve diğer ilgililer eşlik etti.

Daha sonra Bartın Kültür Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan Bayraktar, Bartın'a özel bir günde geldiklerini söyledi.

Bayraktar, Karadeniz'de yaklaşık 5 yıldır yoğun doğal gaz arama faaliyeti yürüttüklerini belirterek, "2020 yılının ağustosunda Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük doğal gaz keşfini, adını Sakarya Gaz Sahası dediğimiz sahada gerçekleştirdik. Buraya çok uzak mesafede değil, hemen Filyos'a o doğal gazı çıkardık. Bugün evlerimizde o doğal gazı kullanır hale geldik." diye konuştu.

Türkiye'nin enerji talebinin artmaya devam ettiğine işaret eden Bayraktar, "Onun için bizim daha çok keşif yapmamız, bizim daha çok gaz bulmamız, gaz üretmemiz lazım. Hamdolsun Göktepe-3 kuyusunda dün itibarıyla testler neticelendi. Sayın Cumhurbaşkanımıza Arnavutluk'a gitmeden önce bilgisini arz ettim. Hamdolsun 75 milyar metreküplük, yani piyasa değeri 30 milyar dolar olan ve Türkiye'deki bütün hanelere 3,5 yıl boyunca doğal gaz sağlayabilecek büyük bir rezervi keşfettik. Allah hayırlı eylesin. Memleketimize, milletimize, vatandaşlarımıza hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, son 23 yılda AK Parti iktidarlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde çok önemli işler yapıldığını vurgulayarak, Türkiye ekonomisinin 230 milyar dolardan 1,3 trilyon dolara geldiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye Yüzyılı hedefini koyduğunu anımsatan Bayraktar, bu doğrultuda hedeflerinin Türkiye'yi enerjide tam bağımsız hale getirmek olduğunu dile getirdi.

"Vatandaşlarımızın üzerindeki yükü almak adına hazine olarak çok büyük destek sağlıyoruz"

Bayraktar, Türkiye'nin her yıl enerjiye çok büyük fatura ödediğini, enerji ithalat kaleminin ekonomiye büyük yük getirdiğini anlatarak, "Vatandaşlarımızın üzerindeki bu yükü almak adına hazine olarak çok büyük destek sağlıyoruz. Bugün sizlerin evlerinizde kullandığı doğal gazın neredeyse yüzde 70'ini devlet olarak biz karşılıyoruz. Kullanılan elektriğin yüzde 50'sini devlet olarak biz karşılıyoruz. İnşallah imkanlarımız, kabiliyetlerimiz, işte bu keşiflerimiz, Sakarya'daki (gaz sahası) doğal gaz üretimimiz, Gabar'daki petrol üretimimiz arttıkça, hazinemiz, imkanlarımız arttıkça bunları yapmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Enerjide bağımsız ülke hedefinde son 23 yılda çok büyük işler yaptıklarını, özellikle 2016'dan sonra petrol ve doğal gaz aramacılığında yeni safhaya geçtiklerini belirten Bayraktar, Türkiye'nin Fatih, Yavuz, Kanuni ve Abdülhamid Han gemileriyle, Barbaros Hayrettin Paşa ve Oruç Reis sismik gemileriyle dünyanın en büyük deniz filolarından birine sahip ülke haline geldiğini anlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin bu operasyonları kendi yapar haline geldiğine dikkati çekerek, "Dün Abdülhamid Han gemisini Göktepe-3 kuyusundaki faaliyetlerinin artık son aşamaya geldiğinde ziyaret ettim. Buraya 180 kilometre mesafede Karadeniz'in ortasında 2 bin 154 metre deniz derinliğinde, yani denizin derinliği 2 kilometreden daha fazla, deniz tabanından sonra da yaklaşık 1200 metre daha aşağıya sondaj yaptı ve oradaki 75 milyar metreküplük doğal gazı keşfetti. Allah'a hamdolsun bu çok önemli bir keşif. Ülkemize ayrı bir zenginlik, ayrı bir varlık olarak inşallah katılmış oldu. Tabii hedefimiz en kısa sürede oradaki bu rezervi kullanabilmek ve vatandaşlarımızın hizmetine sunabilmek." ifadelerini kullandı.

"Ne yapsak eleştirdiler"

Bayraktar, 2020'deki 710 milyar metreküplük doğal gaz keşfini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Muhalefet, 'Önce bu gemilere ne ihtiyaç var, gemileri almayın. Gemileri kiralayın, almaya gerek yok. Arayamazlar.' dediler çünkü o kadar büyük, zor bir operasyon ki onların bunu anlaması zaten mümkün değil. 'Arasalar da zaten bulamazlar dediler.' Ne yapsak hep eleştirdiler. 'Bulsalar bile üretemezler.' dediler çünkü aramak zor, bulmak daha zor, üretmek ondan da daha zor. Ama hamdolsun biz başta siz milletimizin hayır duasıyla ve bu işe inanarak, inançla, ısrarla, Cumhurbaşkanımızın dirayetli duruşuyla bu yola adeta baş koyduk ve çok kısa sürede o keşfettiğimiz gazı Filyos'a 3 yıldan kısa sürede çıkardık. Bugün Türkiye'deki hanelerin 3 milyonunun evinde kendi doğal gazımızı kullanır hale geldik. Bu hakikaten çok önemli bir gelişme."

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2002'de iktidara gelirken "Türkiye'deki bütün hanelere doğal gazı götüreceğiz." dediğini anımsatan Bayraktar, "Tabii Türkiye'yi düşünün, geniş bir coğrafya. Türkiye'nin dört bir yanını düşünün. Böyle zor coğrafyaya bu doğal gazı 200 bin kilometrenin üzerinde boru hattıyla götürmek, böyle bir hayal, böyle bir hedef ortaya koymak, öncelikle büyük vizyon, büyük liderlik gerektirir. Onu da Cumhurbaşkanımız o gün ortaya koydu." şeklinde konuştu.

Bayraktar, 81 ilin doğal gaza eriştiğini belirterek, şunları kaydetti:

"900'ün üzerinde yerleşim yeri, ilçeler, beldeler, mahalleler buralarda doğal gaz kullanıyoruz. Fakat bu doğal gazı hep ithal ediyoruz. Tabii taşıma suyla değirmen dönmez. Dedik ki bu kadar dışa bağımlıyken ve milletimizin bu enerjiye ihtiyacı varken bu enerjiyi kendimiz bulmamız lazım. İşte Karadeniz'deki, Sakarya'daki (gaz sahası) keşif, bugün Cumhurbaşkanımızın ilan ettiği müjde; Göktepe-3 kuyusundaki 75 milyar metreküplük doğal gaz keşfi, artık bizim bu alanda dışa bağımlılığımızı düşürecek. O dışa ödediğimiz bedeller, dövizimiz kendi kasamızda, hazinemizde kalacak ve inşallah o sayede de vatandaşlarımıza farklı hizmetlerde farklı şekilde sunulacak."

(Sürecek)