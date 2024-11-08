Enerji Şirketi Çalışanından Örnek Davranış

BURSA'nın İnegöl ilçesinde enerji şirketi çalışanı Erhan Özkul (45), altyapı çalışması yapılan sokakta, bir apartmandaki sorunu çözmek için binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. O anlar, cep telefonuyla kayda alındı.

İnegöl ilçesi Turgutalp Mahallesi, Kula Sokak'ta altyapı çalışması yapan enerji şirketinin bağlı taşeron firma işçilerinden Erhan Özkul, apartmandaki bir sorunu çözmek için binaya çamurlu ayakkabılarını çıkarıp girdi. Mahalleli, Özkul dışarı çıkarken o anları cep telefonu ile kayda alıp, görüntüleri sosyal medyada paylaştı. Görüntüler, yoğun ilgi gördü.