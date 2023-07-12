Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının enerji nakil hattına konarak alev alan ve yere düşen kargalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Enerji nakil hattına konan kargalar ormanı yaktı

- Milas'taki orman yangınına havadan ve karadan müdahale devam ediyor

MUĞLA - Muğla'nın Milas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi devam ediyor. Yangının enerji nakil hattına konarak alev alan ve yere düşen kargalardan kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Edinilen bilgiye göre, Boğaziçi mevkiinde öğle saatlerinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde bulunan 14 helikopter ve 11 uçak ile havadan, 75 arazöz ve su tankeri, 12 iş makinesi, 615 personel ile karadan müdahale ediliyor.

2 karga ölüsü bulundu

Yangının ilk çıkış noktası olduğu tespit edilen bölgede yapılan incelemelerde, enerji nakil hattının yanında bir dişi ve bir erkek olmak üzere 2 karga ölüsüne rastlandı. Yapılan ilk incelemelere göre, enerji nakil hattına konan kargaların elektrik akımına kapılarak tutuştuğu ve yere düştüğü, yanan kargaların kuru otları yaktığı tahmin ediliyor. Otların tutuşması sonucu yangının rüzgarın da etkisiyle yolun karşısında bulunan ormanlık alana sıçradığı düşünülüyor.

Çalışmalar aralıksız devam ediyor

Yangın söndürme uçak ve helikopterleri havadan alevlere sık sık sorti yaparak su atarken, karadan da ekiplerin yanı sıra gönüllülerin de katılımıyla söndürme çalışmaları devam ediyor. Ayrıca alevlerin rüzgarın etkisi ile sık sık yön değiştirmesi ekiplere zor anlar yaşatıyor.