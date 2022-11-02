Enerji Krizi Yüzünden Macaristan'da Otel Faaliyetine Ara Verdi
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BUDAPEŞTE, 2 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Danubius Hotel Hungaria City Center oteli görülüyor, 1 Kasım 2022. Avrupa'daki enerji krizi, tam da Macaristan'ın en büyük otelini vurdu.
BUDAPEŞTE, 2 Kasım (Xinhua) -- Macaristan'ın başkenti Budapeşte'deki Danubius Hotel Hungaria City Center oteli görülüyor, 1 Kasım 2022.
Avrupa'daki enerji krizi, tam da Macaristan'ın en büyük otelini vurdu. 499 odalı Danubius Hotel Hungaria City Center oteli, Salı gününden itibaren dört ay kapalı kalacak. (Fotoğraf: Attila Volgyi/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel