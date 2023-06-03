Enerji Kentleri Birliği Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı Balıkesir'de Yapıldı

Enerji Kentleri Birliği, 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını Balıkesir'de yaptı. Meclis Toplantısına katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan seçimlerde Birlik Daimi Encümen üyeliğine seçildi.

Enerji Kentleri Birliği, 2023 Yılı Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısını Balıkesir'de yaptı. Meclis Toplantısına katılan Kütahya Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, yapılan seçimlerde Birlik Daimi Encümen üyeliğine seçildi.

Türkiye'de 150 belediyenin üyesi olduğu Enerji Kentleri Birliği (EKB) 2023 Mayıs Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapıldı. Toplantıya, Enerji Kentleri Birliği Başkanı ve Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Kütahya Belediye Başkanımız Prof. Dr. Alim Işık, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Birol Şahin, birlik üyesi belediye başkanları, meclis üyeleri ve davetliler katıldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin ev sahipliğinde yapılan toplantının açılış konuşmasını yapan Başkan Zolan, 1997 yılında Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği adıyla kurulan ve 2019 yılında Enerji Kentleri Birliği adını alan birliğe bugüne dek emek veren birlik başkanları ve meclis üyelerine teşekkür etti. Türkiye'de 71 ilde jeotermal kaynak potansiyelinin yanı sıra yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitlenmesiyle isim değişikliğinin yapıldığını anlatan Başkan Zolan, enerjinin önemine dikkati çekti.

Enerjinin günümüzde artık daha da önem kazandığının altını çizen Belediye Başkanı Prof. Dr. Alim Işık, bu alanda Kütahya Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden söz etti. Enerjinin doğru ve verimli kullanılması adına özellikle belediyelere büyük sorumluluk düştüğünü ifade eden Başkan Işık, Kütahya Belediyesi olarak enerji alanında var olan yatırımlara ilave projelerle devam edildiğini belirtti. Başkan Işık, Türkiye'nin, özellikle yenilenebilir enerji alanında zengin bir ülke olduğunu ifade ederek, Enerji Kentleri Birliği'ne önemli görevlerin de düştüğünü söyledi.

Başkan Zolan'ın açılış konuşmasının ardından Enerji Kentleri Birliği 2022 Yılı Faaliyet Raporu görüşüldü, daha sonra encümen, plan bütçe komisyonu ve hesap komisyonu seçimleri yapıldı. Başkan Işık, yapılan seçimlerde Birlik Daimi Encümen Üyeliğine seçildi. - KÜTAHYA