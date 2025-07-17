Enerji Emekçileri TBMM Önünde Yasa Teklifini Protesto Etti

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), enerji ve maden alanlarına yönelik düzenlemeler içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne ilişkin basın açıklaması yaptı.

AK Parti Muğla Milletvekilleri Kadem Mete ve Yakup Otgöz'ün de katıldığı basın açıklaması, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önünde gerçekleştirildi.

Gruptakiler adına açıklama yapan, TES-İŞ Yatağan Şube Başkanı Fatih Erçelik, ülkenin enerjisini üreten binlerce emekçinin sesini duyurmak için TBMM önüne geldiklerini belirtti.

Ülkede yer altı zenginliklerinin çıkarılmaması için uğraşan gruplar olduğunu öne süren Erçelik, "'Zeytin taşınmaz diyorlar, köyler yok olacak' diyorlar. Santralleri durdurmak için ellerinden geleni yapıyorlar. Santrallerde çalışan 5 bine yakın arkadaşımızı düşünmüyorlar. O işçiler işsiz kalırsa ne olacak? Nerede çalışacaklar? Böyle bir dertleri yok." dedi.

Konunun bir memleket meselesi olduğunu dile getiren Erçelik, "Santraller durursa, işsizlik başlar. İşsizlik başlarsa göç başlar. Göç başlarsa hayat durur. İşte biz buna izin vermemek için buradayız. Yasa kabul edilene kadar buradan hiçbir yere gitmiyoruz." ifadelerini kullandı.

Muğlalı muhtarlar adına konuşan Karacaağaç Mahalle Muhtarı Dursun Uysal da zeytin ağaçlarının taşınabildiğini, Muğla Milaslı çiftçiler için zeytin taşıma ve aşılamanın bir gelenek olduğunu belirtti. Uysal, "Milyonlara ulaşan zeytinlikleri biz taşıyarak büyüttük. Bugün de taşırız, koruruz, yaşatırız. Biz bu yasa teklifini destekliyoruz." diye konuştu.

Milletvekillerinden destek

AK Parti Muğla Milletvekili Kadem Mete, gazetecilere yaptığı açıklamada, eylemde bulunmaktan dolayı gurur duyduğunu dile getirdi.

Mete, "Bölgemizde iki tane termik santralimiz var, bunlar bölgenin enerji ihtiyacını karşılıyor. Bu faaliyetlerin devam edebilmesi, bunların bünyesinde çalışan binlerce işçinin evlerine AŞ götürebilmeleri için, toprağın üstündeki zeytini taşıyıp, altındaki kömürü çıkartıp enerjiye katkıda bulunacağız. Bunun için Meclis'te gerekirse sabahlara kadar çalışacağız." dedi.

AK Parti Muğla Milletvekili Yakup Otgöz de "Zeytin de kömür de ağaçlar da bizim. 87 milyon olan zeytin ağacımızı 213 milyona çıkarmışız. Zeytinlerimizi başka yerlere taşıyoruz. İnşallah bu maden yasası da meclisten geçecek ve Yatağan ve Yeniköy termik santralleri hızlı bir şekilde çalışmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.