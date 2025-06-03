Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Kapsamında Fidan Dikimi Etkinliği

Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul Projesi Kapsamında Fidan Dikimi Etkinliği
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Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde, Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul' projesi çerçevesinde öğrenciler babalarıyla birlikte fidan dikti. Etkinlik, doğa sevgisini ve sürdürülebilir yaşam becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor.

Milli Eğitim Bakanlığınca, enerji verimliliğini desteklemek için temel eğitim kademelerinde "Enerji Dostu Mavi Yeşil Okul" projesi kapsamında Sakarya'nın Adapazarı ilçesindeki Selçukbey İlkokulunda öğrenciler, babalarıyla fidan dikimi gerçekleştirdi.

Okul müdürü Suat Erdoğan, AA muhabirine, etkinlikte, öğrencilerin doğa sevgisi, toprağın önemi ve fidan dikimi konusunda bilgilendirildiğini söyledi.

Erdoğan, "Bakanlığımızın projesi kapsamındaki bu etkinliğimizle öğrencilerimizin hem çevreyi korumasını hem de sürdürülebilir yaşam becerilerini kazanmasını sağlamayı hedefliyoruz. Sorumluluk bilincinin geliştirilmesi, doğa sevgisi, yeşilin koruması geleceğimiz olan bu çocuklarımızla mümkündür. Babaları da dahil ederek etkinliğimiz daha da anlamlı hale geldi." diye konuştu.

Proje yürütücüsü sınıf öğretmeni Selda Karagözlü de etkinliği, Babalar Gününün yaklaşması dolayısıyla "Baba ve Çocuk" etkinliği olarak adlandırdıklarını kaydetti.

Çocukların babalarıyla fidan dikmesinin, toprağa dokunmasının yaşam becerilerini geliştirmesi açısından önemli olduğunu vurgulayan Karagözlü, "Babaların iş yoğunluğu nedeniyle çocuklarla genel olarak anneler ilgileniyor. Biz de Babalar Gününün yaklaşması münasebetiyle etkinliğimize babaları da dahil etmek istedik. Çocuklarımız babalarıyla hem vakit geçirecek hem de toprağa dokunarak doğa bilincini geliştirecek. Zaman zaman velilerimizle çocuklarımızı okulda buluşturduğumuz etkinliklerimiz oluyor. Çocuklarımız ve velilerimizle geleceğine bir nefes olmak için fidan dikmenin mutluluğunu yaşadık. Çocuklarımızın farkındalığı, velilerimizin gönülden çabasıyla ve Bakanlığımızın projesi kapsamında doğamıza, dünyamızın yeşillenmesine katkı sağlamak hepimizin sorumluluğudur." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / İbrahim Yozoğlu - Güncel
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