Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar: Hazar'ın Türk Dünyasını Ayırmasını Değil, Birleştirmesini Sağlamalıyız

Güncelleme:
Türk Devletleri Teşkilatı Enerji Bakanları Konseyi'nin 5. toplantısında, Bakan Alparslan Bayraktar, Hazar'ın Türk Dünyasını birleştiren bir köprü olmasını sağlamak amacıyla 'Yeşil Enerji Koridoru' projesini ve altyapı çalışmalarını ele aldıklarını belirtti.

(ANKARA) - İstanbul'da düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Enerji Bakanları Konseyi'nin 5'inci toplantısına katılan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Toplantıda, Hazar'ın Türk Dünyasını ayıran değil, birleştiren bir köprü olması vizyonuyla geliştirdiğimiz 'Yeşil Enerji Koridoru' projesini ve Hazar geçişli altyapı çalışmalarını öncelikli olarak ele aldık" dedi.

Bakan Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıl İstanbul'da ev sahipliği yaptığımız Türk Devletleri Teşkilatı Enerjiden Sorumlu Bakanlar 5. Toplantısı'nda, kardeş ülkelerimizle enerji gündemimizi ve ortak geleceğimizi değerlendirdik. Toplantıda, Hazar'ın Türk Dünyasını ayıran değil, birleştiren bir köprü olması vizyonuyla geliştirdiğimiz 'Yeşil Enerji Koridoru' projesini ve Hazar geçişli altyapı çalışmalarını öncelikli olarak ele aldık. Petrol ve doğal gazdan kritik minerallere, nükleer enerjiden üçüncü ülkelerdeki ortak yatırımlara kadar geniş bir yelpazede güç birliği yapıyoruz.

Türk dünyası olarak; tecrübe paylaşımı, teknoloji transferi ve yeni enerji enterkonneksiyonları ile bölgesel arz güvenliğini sağlamayı hedefliyoruz. Türkiye bugün Sakarya Gaz Sahası ve Gabar'daki üretimiyle, Avrupa'nın sayılı doğal gaz depolama tesisleriyle, Nadir Toprak Elementleri başta olmak üzere madencilikteki stratejik hamleleriyle bölgesinin en güvenilir enerji üssü konumundadır. Sahip olduğumuz bu üretim gücünü ve teknik altyapıyı, TDT üyesi ülkelerin zengin kaynak potansiyeliyle birleştirerek küresel ölçekte söz sahibi bir yapı inşa etmeye kararlıyız. Toplantımızın bölgemiz ve teşkilatımız için hayırlara vesile olmasını diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
500
