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Enerji Bakanı Bayraktar, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Enerji Bakanı Bayraktar, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Bayraktar, enerji altyapısındaki sorunlara hızlı müdahale için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'nde sağanak nedeniyle meydana gelen selden etkilenen vatandaşlara, geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Karadeniz'de meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlarımıza, geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Enerji altyapısındaki sorunlara hızlı müdahale için ekiplerimiz sahadalar. Devletimiz bütün imkanlarıyla vatandaşlarımızın yanındadır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Zeynep Beyza Kılıç - Güncel

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