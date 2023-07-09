Enerji Bakanı Bayraktar, sel felaketinden etkilenenlere geçmiş olsun dileğinde bulundu

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Karadeniz Bölgesi'nde meydana gelen sel felaketinden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileğinde bulundu. Bakan Bayraktar, enerji altyapısındaki sorunlara hızlı müdahale için ekiplerin sahada olduğunu belirtti.