Enerji Bakanı Bayraktar, Macaristan ile Enerji İşbirliğini Görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile İtalya'nın Milano kentinde görüştü.

Gastech 2025 Forumu kapsamında Milano'da bulunan Bayraktar, Szijjarto ile burada yaptığı görüşmesine ilişkin NSosyal hesabından paylaşımda bulundu.

Bayraktar, "Son yıllarda imza altına aldığımız anlaşmalarla hidrokarbon arama ve üretimi, doğal gaz ticareti ve nükleer işbirliği gibi kritik alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sayın Szijjarto ile bu projelerin geldiği aşamaları değerlendirdik ve enerji alanındaki ortaklığımızı daha da ileri taşıyacak çalışmalar üzerinde durduk." ifadelerini kullandı.