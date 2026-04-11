Bakan Bayraktar: 16-17 milyon hanenin doğal gazını, Karadeniz'den karşılar hale geleceğiz

TİCARET ODASI İSTİŞARE TOPLANTISI'NA KATILDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Orta Anadolu Bölge Stratejisi Toplantısı'nın ardından Kayseri Valiliği'ni ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Bakan Bayraktar, ardından AK Parti Kayseri İl Başkanlığı ve Büyükşehir Belediyesi'ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediyesi'nde açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, "Ülkemize her alanda katkı yapan, sanayisinde önemli bir imalat kabiliyeti olan, ticaret yönüyle, özellikle kış turizmiyle, tarım, hayvancılığıyla beraber ülkemizin gücüne güç katan önemli şehirlerimizden bir tanesi. Bizde bugün buradaki birkaç programa iştirak etmek, Kayseri'nin gelişmelerini ve bizlerden beklentilerini yerine müşade etmek için buraya geldik" dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, belediye ziyaretinin ardından Kayseri Ticaret Odası'nda gerçekleştirilen 'Ticaret Odası İstişare Toplantısı'na katıldı. Çalıştıkları konulardan bir tanesinin Türkiye'nin uzun dönemli yeni enerji mimarisi olduğunu aktaran Bakan Bayraktar, "Bunun merkezine biz elektrikleşmeyi koyuyoruz. Türkiye'de aklınıza ne geliyorsa daha elektrikli hale gelecek. Ulaştırmadan tarıma, binalara işte akıllı binalar konuşuyoruz. Yapay zeka çağına giriyor dünya. Dolayısıyla burada elektriğin önemi her zamankinden daha fazla ortaya çıkıyor. Onun için daha çok elektrik üretmemiz lazım. Bunu sisteme katacak başkanım özellikle depolamaya değindi. Farklı çözümler bu sistemleri dijitalleştirerek daha etkin verimli kullanacağımız bir sistem hedefliyoruz" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı