Enerji Bakanı Bayraktar'ın Teyzesi Hatice Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı

Enerji Bakanı Bayraktar'ın Teyzesi Hatice Yıldız Son Yolculuğuna Uğurlandı
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız, Hatay'da düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Törende Bayraktar, ailesiyle birlikte taziyeleri kabul etti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın 83 yaşında hayatını kaybeden teyzesi Hatice Yıldız'ın cenazesi, Hatay'da toprağa verildi.

Yaşlılığa bağlı hastalıklardan dolayı yaşamını yitiren Yıldız için Kırıkhan ilçesindeki Mezarlık Kompleksi'nde cenaze namazı kılındı.

Namazın ardından Bakan Bayraktar'ın da omuz verdiği naaş, mezarlıkta defnedildi.

Bayraktar ve Yıldız'ın ailesi, okunan dualar sonrasında taziyeleri kabul etti.

Cenaze törenine, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Hatay Milletvekili Kemal Karahan, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, İl Emniyet Müdürü Kadir Gökce, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ömer Ersever, Kırıkhan Belediye Başkanı Ömer Erdal Çelik, AK Parti İl Başkanı Mustafa Erdoğan ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Lale Köklü Karagöz - Güncel
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