Enerji Bakanı Bayraktar'dan Moskova'da Önemli Açıklamalar

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Moskova'da düzenlenen "Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarlar Dengesi" forumunda konuştu. Bayraktar, " Türkiye, çok boyutlu enerji diplomasisi ile sadece kendi enerji güvenliğini güçlendirmiyor, aynı zamanda bölgesel enerji iş birliğini derinleştirerek çıkarların çatıştığı bir pazarı, ortak faydanın üretildiği bir platforma dönüştürmeye öncülük ediyor" dedi.

Bayraktar, Rusya'nın başkenti Moskova'da Rusya Enerji Haftası kapsamında düzenlenen "Küresel Enerji Piyasaları: İlişkilerin Dönüşümü ve Çıkarlar Dengesi" forumunda konuştu. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, jeopolitik dengelerin çok hızlı değiştiğini ve enerji politikalarının yalnızca ekonomik değil aynı zamanda stratejik ve diplomatik bir "enstrüman" haline geldiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Enerji arz güvenliği, rekabetçi fiyatlar ve iklim hedefleri arasındaki dengenin; nükleer enerji, yenilenebilir kaynaklar, enerji verimliliği ve doğal gazın geçiş yakıtı olarak akılcı kullanımıyla sağlanabileceğini ifade ettik. Türkiye, çok boyutlu enerji diplomasisi ile sadece kendi enerji güvenliğini güçlendirmiyor, aynı zamanda bölgesel enerji iş birliğini derinleştirerek çıkarların çatıştığı bir pazarı, ortak faydanın üretildiği bir platforma dönüştürmeye öncülük ediyor. Küresel ölçekte dönüşen enerji ilişkilerinde, adil, kapsayıcı ve sürdürülebilir dengelerin kurulması için Türkiye yapıcı, vizyoner ve dengeleyici rolünü kararlılıkla sürdürecektir."