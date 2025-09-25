Haberler

Türkiye ve ABD Arasında Nükleer Anlaşma

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Türkiye ile ABD arasında Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı’nın imzalandığını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ile 6 yıl aradan sonra  bir araya geldi. İki lider arasında gerçekleşen zirve sonrasında taraflar arasında bazı anlaşmalar imzalandı. Görüşmede yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada Türkiye ile ABD arasında nükleer enerji alanında anlaşma imzalandığını belirtti. Bakan Bayraktar açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sayın Donald Trump'ın Beyaz Saray'da gerçekleştirdiği görüşmeye katılım sağladık. Türkiye ile Amerika Birleşik Devletleri arasındaki köklü ve çok boyutlu ortaklığı nükleer enerji alanında daha da derinleştirecek yeni bir süreci başlattık. Görüşme sonrası ABD Dışişleri Bakanı Sayın Marco Rubio ile birlikte liderlerin huzurunda, Stratejik Sivil Nükleer İşbirliği Mutabakat Zaptı'nı imza altına aldık. Anlaşma kapsamında yürütülecek çalışmaların önümüzdeki dönemde her iki ülke için de karşılıklı fayda üretmesini diliyorum."

Kaynak: ANKA / Güncel
