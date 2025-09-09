Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da Macaristanlı Mevkidaşı ile Bir Araya Geldi

(ANKARA) - Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Milano'da Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Peter Szijjarto ile bir araya geldi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmeye dair şunları kaydetti:

"Milano'da Macaristan Dışişleri ve Ticaret Bakanı Sayın Peter Szijjarto ile bir araya geldik. Son yıllarda imza altına aldığımız anlaşmalarla hidrokarbon arama ve üretimi, doğal gaz ticareti ve nükleer işbirliği gibi kritik alanlarda ortak projeleri hayata geçirmeyi amaçlıyoruz. Sayın Szijjarto ile bu projelerin geldiği aşamaları değerlendirdik ve enerji alanındaki ortaklığımızı daha da ileri taşıyacak çalışmalar üzerinde durduk."