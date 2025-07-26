Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Edirne'yi Ziyaret Etti

Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar Edirne'yi Ziyaret Etti
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Edirne Valiliğini ziyaret etti ve Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Ardından AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Edirne Valiliğini ziyaret etti.

Bakan Bayraktar'ı, Vali Yunus Sezer, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, İl Jandarma Komutanı Albay Kasım Ermiş, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun karşıladı.

Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayraktar, Sezer'den kent hakkında bilgi aldı.

Bayraktar ardından Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'nda düzenlenen AK Parti Edirne İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katıldı.

Bakan Bayraktar, daha sonra kentten ayrıldı.

Kaynak: AA / Gökhan Zobar - Güncel
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