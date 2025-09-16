Enerji Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman'da Türkiye Yüzyılı Buluşmaları Toplantısına Katıldı

ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Adıyaman 'da ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısına katılıp, yaptıkları çalışmaları anlattı.

Adıyaman'a gelen Bakan Bayraktar, havaalanında Adıyaman Valisi Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere, milletvekilleri Resul Kurt, İshak Şan, Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve partililer tarafından karşıladı. Bakan Bayraktar, ilk olarak valiliği ziyaret etti. Burada Valilik Şeref Defteri'ni imzalayan Bayrakta, Vali Osman Varol'dan kente ilişkin bilgiler aldı. Buradaki ziyaretin ardından AK Parti İl Başkanlığı'na geçen Bayraktar, burada partililerle bir araya geldi. Burada düzenlenen ' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' toplantısına katılan Bakan Bayraktar partililere yaptıkları çalışmaları anlattı.

'EN HIZLI ŞEKİLDE ÇÖZÜM ÜRETMEYE GAYRET EDİYORUZ'

' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları' ile sahada olduklarını da anlatan Bayraktar, "Bu programın iki temel amacı var; birincisi, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizin kaydettiği ilerlemeleri sahada vatandaşlarımızla paylaşmak. İkincisi ise ' Türkiye Yüzyılı' vizyonumuzu anlatmak. AK Parti olarak hayalimiz, beklentimiz ve vizyonumuzu her gittiğimiz yerde vatandaşlarımıza aktarmak istiyoruz. Enerji Bakanı olarak benim görevim de sahada sizleri dinlemek, sorunları yerinde görmek. Milletvekillerimiz sık sık bakanlıklara gelip bölgedeki sıkıntıları aktarıyor. Biz de en hızlı şekilde çözüm üretmeye gayret ediyoruz" dedi.

'ADIYAMAN BIR ENERJI ŞEHRİ'

Bakan Bayraktar, "Adıyaman'ın bizim için çok özel bir yeri var. Türkiye Petrolleri'nin önemli bir bölge müdürlüğü burada bulunuyor. Karakuş sahasında günlük 8 ila 9 bin varil üretim yapılıyor ve yaklaşık 2 bin 300 çalışanımız görev alıyor. Bu yönüyle Adıyaman, tam anlamıyla bir enerji şehridir" diye konuştu. 6 Şubat depremlerinden en çok etkilenen illerden olan Adıyaman'ın toparlanma sürecine de değinen Bayraktar, "Deprem sonrası Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu hedef doğrultusunda devlet ve millet el ele vererek hayatı normalleştirme adına büyük bir gayret gösteriyoruz. Son 2 yıl içinde Adıyaman'a birçok kez geldim. Her gelişimde ilerlemeyi gözlemledim. Ancak bu ziyaretimde Adıyaman'ın çok daha güçlü bir şekilde ayağa kalktığını görmekten büyük memnuniyet duydum" dedi.