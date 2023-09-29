Endülüs'te Bulunan Ayakkabı Avrupa'nın En Eski Ayakkabısı Çıktı

İspanya'nın güneyinde özerk bölge olan Endülüs'te bir mağarada 19. yüzyılda bulunan ayakkabının, yapılan incelemeler sonucu "Avrupa'nın en eski ayakkabısı" olduğunun belirlendiği bildirildi.

BBC'nin haberine göre, Endülüs'te 19. yüzyılda madenciler tarafından keşfedilen "Cueva de los Murcielagos" mağarasında bulunan eşyaların tarihine ilişkin yeni araştırma yapıldı.

Söz konusu araştırmada, mağarada bulunan ve otlardan yapılmış bir ayakkabının neredeyse 6 bin yıllık ve "Avrupa'nın en eski ayakkabısı" olduğu kaydedildi.

İncelemeler, mağarada bulunan 76 eşyanın formunun, düşük nem ve soğuk hava sayesinde "olağanüstü biçimde" korunduğunu ve bu eşyalardan bazılarının neredeyse 9 bin yıllık olduğunu ortaya koydu.

Araştırmacılardan Maria Herrero Otal, "Bunlar, bitki liflerinden yapılmış ve Güney Avrupa'da şu ana kadar bilinen en eski ve en iyi korunmuş nesnelerdir." değerlendirmesinde bulundu.