Endonezyalı Moda Severler Cakarta Sokaklarında Kendi Tarzlarıyla Defile Sunuyor CAKARTA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Dukuh Atas bölgesinde bir yaya geçicinde podyum mankenleri gibi yürüyen insanlar, 23 Temmuz 2022. CAKARTA, 24 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın Dukuh Atas bölgesinde bir yaya geçicinde podyum mankenleri gibi yürüyen insanlar, 23 Temmuz 2022. Cakarta'nın Dukuh Atas bölgesi son günlerde burada biraraya gelen ve kendi giyim tarzlarını gerçek mankenler gibi sunan moda severler arasında gözde oldu. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua) Xinhua / Güncel Jakarta Güncel Haberler

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