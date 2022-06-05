Endonezyalı Kadınlar Geleneksel Kıyafetleriyle Geçit Töreninde - Haberler

Endonezyalı Kadınlar Geleneksel Kıyafetleriyle Geçit Töreninde SURAKARTA, 5 Haziran (Xinhua) - Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Keraton Kasunanan Surakarta'da gerçekleştirilen "Kebaya Nusantara Geçit Töreni"ne katılan, geleneksel bir kıyafet olan "kebaya" giymiş kadınlar, 4 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) SURAKARTA, 5 Haziran (Xinhua) - Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Keraton Kasunanan Surakarta'da gerçekleştirilen "Kebaya Nusantara Geçit Töreni"ne katılan, geleneksel bir kıyafet olan "kebaya" giymiş kadınlar, 4 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua) Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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