Endonezyalı Kadınlar Geleneksel Kıyafetleriyle Geçit Töreninde - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Endonezyalı Kadınlar Geleneksel Kıyafetleriyle Geçit Töreninde

Xinhua - Güncel
 - Güncelleme:
Endonezyalı Kadınlar Geleneksel Kıyafetleriyle Geçit Töreninde

SURAKARTA, 5 Haziran (Xinhua) - Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Keraton Kasunanan Surakarta'da gerçekleştirilen "Kebaya Nusantara Geçit Töreni"ne katılan, geleneksel bir kıyafet olan "kebaya" giymiş kadınlar, 4 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

SURAKARTA, 5 Haziran (Xinhua) - Endonezya'nın Orta Cava eyaletindeki Keraton Kasunanan Surakarta'da gerçekleştirilen "Kebaya Nusantara Geçit Töreni"ne katılan, geleneksel bir kıyafet olan "kebaya" giymiş kadınlar, 4 Haziran 2022. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)

Xinhua / Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Xinhua tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Xinhua tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Xinhua kurumudur.
title