Endonezyalı Deprem Mağduru Çocuklar Çadırlarda Eğitim Görüyor Güncel Haberler BATI CAVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşturulan geçici bir sınıfta ders gören bir kız çocuğu, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı/Xinhua aracılığıyla) BATI CAVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşturulan geçici bir sınıfta ders gören bir kız çocuğu, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı/Xinhua aracılığıyla) Kaynak: Xinhua / Güncel Aralık Güncel Haberler

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