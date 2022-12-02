Endonezyalı Deprem Mağduru Çocuklar Çadırlarda Eğitim Görüyor
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BATI CAVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşturulan geçici bir sınıfta ders gören bir kız çocuğu, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı/Xinhua aracılığıyla)
BATI CAVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşturulan geçici bir sınıfta ders gören bir kız çocuğu, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı/Xinhua aracılığıyla)
Kaynak: Xinhua / Güncel