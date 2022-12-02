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Endonezyalı Deprem Mağduru Çocuklar Çadırlarda Eğitim Görüyor

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Endonezyalı Deprem Mağduru Çocuklar Çadırlarda Eğitim Görüyor

BATI CAVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşturulan geçici bir sınıfta ders gören bir kız çocuğu, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı/Xinhua aracılığıyla)

BATI CAVA, 2 Aralık (Xinhua) -- Endonezya'nın Batı Cava eyaletinin Cianjur bölgesinde 5,6 büyüklüğündeki depremin ardından oluşturulan geçici bir sınıfta ders gören bir kız çocuğu, 2 Aralık 2022. (Fotoğraf: Endonezya Ulusal Afet Yönetimi Ajansı/Xinhua aracılığıyla)

SON DEPREMLER: Türkiye ve dünyadan son dakika depremler listesi.

Kaynak: Xinhua / Güncel

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