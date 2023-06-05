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Endonezyalı Budistler Vesak Günü'nü Kutladı

Endonezyalı Budistler Vesak Günü'nü Kutladı

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MAGELANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Magelang'da bulunan Borobudur tapınağındaki Vesak Günü kutlamaları sırasında insanlar kağıt fenerleri gökyüzüne doğru bıraktı.

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MAGELANG, 5 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletine bağlı Magelang'da bulunan Borobudur tapınağındaki Vesak Günü kutlamaları sırasında insanlar kağıt fenerleri gökyüzüne doğru bıraktı.

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Kaynak: Xinhua / Güncel

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