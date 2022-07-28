Endonezyalı Bakan: Çin'in Palm Yağı İthalatını Artırması Endonezya'nın İhracat Değerlerini Yükseltecek - Haberler

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Endonezyalı Bakan: Çin'in Palm Yağı İthalatını Artırması Endonezya'nın İhracat Değerlerini Yükseltecek

Endonezyalı Bakan: Çin'in Palm Yağı İthalatını Artırması Endonezya'nın İhracat Değerlerini Yükseltecek

CAKARTA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Endonezya'dan ham palm yağı (CPO) ithalatını artırmaya yönelik taahhüdünün ülkesinin ihracat değerlerini artıracağını ve taze meyve...

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CAKARTA, 28 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya Denizcilik ve Yatırım Koordinasyon Bakanı Luhut Binsar Pandjaitan, Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Çin'in Endonezya'dan ham palm yağı (CPO) ithalatını artırmaya yönelik taahhüdünün ülkesinin ihracat değerlerini artıracağını ve taze meyve salkımlarının (FFB) fiyatını yükselteceğini söyledi. Luhut Binsar Pandjaitan yaptığı yazılı açıklamada, "Çin'in Endonezya'dan CPO ithalat hacmini artırma taahhüdüne çok teşekkür ederiz. Bu, Endonezya'daki yaklaşık 16 milyon yerel palm yağı çiftçisinin refahını artırmamıza yardımcı olacak" dedi. Dünyanın en büyük palm yağı üreticisi olan bu ülkenin çiftçileri arasında FFB fiyatları, stoklar ve arz fazlası nedeniyle şu anda düşüyor. Endonezya Palm Yağı Derneği'nden alınan veriler, Endonezya'da şu anda bulunan palm yağı stoklarının aşırı artarak 7 milyon tona ulaştığını ortaya koyuyor. Luhut, "Çin'in palm yağı ticaretimizi artırarak Endonezya'ya yardım etmeye devam edebileceğini umuyoruz" dedi.

Xinhua / Güncel

Çin Halk Cumhuriyeti Denizcilik İhracat Güncel Haberler

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