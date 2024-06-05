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Endonezya Yeni Başkente Taşınıyor

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Endonezya'da mevcut başkent Cakarta'nın doğal afet, altyapı sorunu ve yer altı sularının fazla kullanımına bağlı olarak hızla 'batması' nedeniyle yeni başkente taşınma çalışmalarında sona yaklaşıldı. Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde 'Nusantara' olarak adlandırılan yeni başkentte yapımı devam eden alanlarda incelemelerde bulundu.

Endonezya'da mevcut başkent Cakarta'nın doğal afet, altyapı sorunu ve yer altı sularının fazla kullanımına bağlı olarak hızla "batması" nedeniyle yeni başkente taşınma çalışmalarında sona yaklaşıldı.

Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, Borneo Adası'ndaki Doğu Kalimantan eyaletinde "Nusantara" olarak adlandırılan yeni başkentte yapımı devam eden alanlarda incelemelerde bulundu.

Yeni başkente taşınmanın yüzde 80 tamamlandığını belirten Widodo, temiz suyun bağlanmasıyla gelecek ay yeni ofisinden çalışmaya başlayacağını ifade etti.

Yapımı devam eden Başkanlık Sarayı önünde konuşan Widodo, "Yeni ofisim için son derece iyimserim. Yeni başkentin ağustostaki Bağımsızlık Günü kutlamaları kapsamında resmen faaliyete başlamasını planlıyoruz." dedi.

Nusantara'daki su deposunda incelemelerde bulunan ve üniversite ile okulların temel atma törenlerine katılan Widodo, havalimanı inşaatının da ağustosta tamamlanmasının beklendiğini aktardı.

Bu arada, 2019'da duyurulan ancak Kovid-19 salgını nedeniyle ertelenen başkentin taşınması planının bu yıl tamamlanması bekleniyor.

Cakarta birçok nedene bağlı olarak batıyor

Endonezya hükümeti, Cava Adası'ndaki mevcut başkent Cakarta'yı 10 milyon nüfusu, her yıl meydana gelen sel gibi doğal afetler, altyapının sorunları ve de yer altı sularının aşırı kullanımının kentin kuzey kesimlerinin hızla batmasına neden olması nedeniyle taşımak istediğini açıklamıştı.

Widodo hükümeti ayrıca ülke nüfusunun yüzde 60'tan ve ekonomik faaliyetlerinin yarısından fazlasına ev sahipliği yapan Cava adasındaki yükü azaltıp milli serveti ülke geneline yaymayı amaçladığını da aktarmıştı.

Çevreciler ise taşınmanın orangutan, güneş ayıları ve uzun burunlu maymunlara ev sahipliği yapan yağmur ormanlarının yer aldığı Doğu Kalimantan'da çevre kirliliğini artıracağı uyarısında bulunmuştu.

Kaynak: AA / Güncel

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