Endonezya ve Suudi Arabistan 27 Milyar Dolarlık Ticari İşbirliğine İmza Attı

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Endonezya ve Suudi Arabistan, temiz enerji ve sağlık gibi alanlarda yaklaşık 27 milyar ABD doları değerinde ticari işbirliği anlaşmaları imzaladı. Liderler, işbirliğini artırma taahhütlerini yineledi.

CAKARTA, 3 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya ve Suudi Arabistan temiz enerji, petrokimya sanayi, uçak yakıtı hizmetleri, sağlık hizmetleri, eczacılık ve sağlık teknolojisi gibi sektörlerde yaklaşık 27 milyar ABD doları değerinde ticari işbirliği yapma konusunda anlaştı.

Endonezya Devlet Başkanlığı Sekretaryası'ndan perşembe günü yapılan açıklamaya göre iki ülkenin özel sektör kuruluşları tarafından imzalanan anlaşmalar, çarşamba günü Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki Selam Sarayı'nda ikili toplantı gerçekleştiren Endonezya Devlet Başkanı Prabowo Subianto ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman tarafından memnuniyetle karşılandı.

İki lider yaptıkları ortak açıklamada özel sektör işbirliğinin artırılması da dahil olmak üzere özellikle yatırım, ticaret ve dijital ekonomi alanlarında ikili işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik bağlılıklarını ifade ettiler.

Liderler ayrıca terörle mücadele, aşırıcılıkla mücadele, siber güvenlik ve bilgi değişimi ve eğitim alanlarında işbirliği de dahil olmak üzere savunma ve güvenlik işbirliğinin güçlendirilmesinden de memnuniyet duyduklarını belirttiler.

Kaynak: Xinhua / Güncel
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