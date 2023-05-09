Endonezya ve Singapur, ASEAN yardım konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı

Endonezya ve Singapur, Myanmar'ın Shan eyaletinde yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı.

Endonezya ve Singapur, Myanmar'ın Shan eyaletinde yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) konvoyuna yapılan saldırıyı kınadı.

Benar News'in haberine göre, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, şiddetin Endonezya'yı, Myanmar'a barış getirme çabalarından caydıramayacağını söyledi.

Myanmar'daki durumu "karmaşık" olarak nitelendiren Widodo, saldırının "ASEAN ve Endonezya'nın şiddete son verilmesi çağrısındaki kararlılığını azaltmayacağını" ifade etti.

Widodo, "Şiddeti durdurun. Bu kimseye fayda sağlamayacağı gibi sadece sivillere zarar verir. Birlikte diyalog başlatalım." dedi.

Singapur Dışişleri Bakanlığı da iki büyükelçilik çalışanının konvoyda olduğunu ve yaralanmadan Yangon'a döndüğünü doğruladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Saldırıyı kınıyoruz. İhtiyaç sahiplerine gerekli yardımın sağlanabilmesi için can güvenliğinin sağlanması kritik önem taşıyor. Myanmar halkının çıkarları doğrultusunda barışçıl bir çözümü kolaylaştırabilecek tek şey Myanmar'daki tüm kilit paydaşlar arasındaki yapıcı bir diyalog sağlanmasıdır." ifadelerine yer verildi.

Myanmar'daki yerinden edilmiş kişilere insani yardım götüren ASEAN konvoyu dün saldırıya uğramıştı. Konvoyda, ASEAN İnsani Yardım Koordinasyon Merkezi ile Endonezya ve Singapur büyükelçiliklerinden delegelerin de bulunduğu kaydedilmişti.

Silahlı kişilerin Shan eyaletinde konvoya ateş açtığı ve konvoya eşlik eden güvenlik ekibinin ateşe karşılık verdiği olayda, bir güvenlik aracının hasar gördüğü, kimsenin yaralanmadığı bildirilmişti.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020 genel seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu. Ordu, ülkenin eski fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar 1800'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti. Darbeden bu yana yaklaşık 13 bin kişi gözaltına alındı, 10 binin üzerinde kişi halen gözaltında tutuluyor.

Siyasi Tutuklulara Yardım Kuruluşuna göre, ülkede darbeden bu yana 1900'den fazla kişi yaşamını yitirdi ve 10 binin üzerinde kişi gözaltına alındı. Myanmar askeri mahkemeleri, tutuklulardan 2'si çocuk 114 siyasi mahkum hakkında idam kararı vermişti.