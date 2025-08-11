Endonezya ve Peru Arasında Serbest Ticaret Anlaşması İmzalandı

Endonezya ile Peru, iki ülke arasındaki ticareti ve yatırım işbirliğini geliştirmek amacıyla serbest ticaret anlaşması imzaladı.

Antara News sitesinin haberine göre, Endonezya Cumhurbaşkanı Prabowo Subianto, ülkeye resmi ziyarette bulunan Peru Devlet Başkanı Dina Boluarte'yi başkent Cakarta'da ağırladı.

Görüşme sonrasında ortak basın açıklamasında bulunan Subianto ve Boluarte, iki ülke arasında serbest ticaret anlaşması imzalandığını duyurdu.

Subianto buradaki konuşmasında "Genellikle bu tür müzakereler yıllar sürer. Ancak biz bu anlaşmayı 14 ayda başarıyla tamamladık." ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın, Endonezya ve Peru arasındaki ticaret ve yatırım işbirliğini geliştirmesini beklediklerini kaydeden Subianto, madencilik, enerji, balıkçılık ve savunma alanlarında işbirliğini güçlendirme konusunda da anlaştıklarını söyledi.

Peru Devlet Başkanlığının X hesabından yapılan açıklamada ise Devlet Başkanı Boluarte'nin ziyaretinin Endonezya ile Peru arasındaki diplomatik ilişkilerin 50. yıl dönümüne denk geldiğine dikkat çekildi.

Böylece, Boluarte, Cakarta'ya yaptığı resmi ziyaretle Endonezya'yı ziyaret eden ilk Peru devlet başkanı oldu.