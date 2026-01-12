Haberler

Endonezya ve Pakistan savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Endonezya Savunma Bakanı, Pakistan Genelkurmay Başkanı ile İslamabad’da bir araya gelerek, savunma işbirliğini genişletme ve bölgesel güvenlik dinamiklerindeki gelişmeleri değerlendirdi.

Endonezya ve Pakistan'ın üst düzey savunma yetkilileri, bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerindeki gelişmeleri görüştü ve iki ülke arasında savunma işbirliğini genişletme konusunda anlaştı.

Pakistan merkezli The Nation gazetesinin haberine göre Endonezya Savunma Bakanı Sjafrie Sjamsoeddin, başkent İslamabad'da Pakistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Asım Munir ile görüştü.

Askeri yetkililerin de katıldığı görüşmede Sjamsoeddin ve Munir, bölgesel ve küresel güvenlik dinamiklerinde meydana gelen gelişmeleri ele aldı ve ikili savunma işbirliğini genişletilmesinde mutabık kaldı.

Sjamsoeddin, Pakistan ile savunma ilişkilerini birçok alanda genişletme isteğini dile getirdi. Munir, Pakistan'ın stratejik çıkarlarına dayalı güçlü ve kalıcı bir savunma ilişkisi geliştirme taahhüdünü yineledi.

Görüşmeye ilişkin yapılan ortak açıklamada, "Taraflar, Pakistan ve Endonezya arası kurumsal bağların, eğitim işbirliğinin ve savunma sanayisi işbirliğinin güçlendirilmesinin öneminin altını çizdi." ifadesi kullanıldı.

Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Zaheer Ahmad Baber Sidhu, İslamabad ziyareti kapsamında Sjamsoeddin'e, Pakistan Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA / Ahmet Furkan Mercan - Güncel
İran devlet televizyonu: Reşt kentindeki gösterilerde 300'den fazla dükkan yandı

Komşu adım adım iç savaşa gidiyor! Yüzlerce dükkanı ateşe verdiler
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
Ünlü oyuncu Ufuk Özkan acil olarak hastaneye kaldırıldı

Ünlü oyuncudan korkutan haber, organ nakli için donör aranıyor
Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?

Konyalı kadının sözleri gündem oldu: Bizim suçumuz ne?
Emre Mor, Kayserispor'a önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak

Sarı-kırmızılılara önerildi! Transfer gerçekleşirse bir ilki yaşayacak
Eşini tehditten serbest kalan şahıs, aynı gün darp edince tutuklandı

Mahkemeden eve dönüp aynı rezilliği yapınca anında tutuklandı
ABD Başkanı Trump, destek vermediği Venezuelalı muhalif lider Machado ile görüşecek

Destek vermemişti! Trump'tan yeni Venezuela hamlesi
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında 3 tutuklama

Günlerdir gözaltında olan Selen Görgüzel ile ilgili karar verildi