Endonezya ve Kuzey Kore Arasında Diplomatik İstişare Mekanizması Kuruluyor

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Kuzey Kore'ye yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasında diplomatik istişare mekanizması kurulmasını öngören mutabakat zaptı imzaladı. Sugiono, bu ziyaretle 2013'ten bu yana Kuzey Kore'yi ziyaret eden ilk Endonezya Dışişleri Bakanı oldu.

Endonezya ve Kuzey Kore'nin diplomatik istişare mekanizması kurulmasına yönelik mutabakat zaptı imzaladığı bildirildi.

Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kuzey Kore'ye resmi ziyarette bulunduğunu belirtti.

Sugiono, ziyaret kapsamında Kuzey Koreli mevkidaşı Choe Son Hui ile görüşme gerçekleştirdiğini kaydetti.

Görüşmede birçok alanda işbirliğini geliştirme konusunun ele alındığını aktaran Sugiono, iki ülke arasında diplomatik istişare mekanizması kurmayı öngören bir mutabakat zaptı imzalandığını ifade etti.

Sugiono, bu ziyaretle 2013'ten bu yana Kuzey Kore'ye resmi ziyaret gerçekleştiren ilk Endonezya Dışişleri Bakanı oldu.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
