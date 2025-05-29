Endonezya ve Fransa Arasında 11 Milyar Dolar Değerinde Anlaşma İmzalandı

Endonezya ve Fransa Arasında 11 Milyar Dolar Değerinde Anlaşma İmzalandı
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Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un resmi ziyareti sırasında iki ülke arasında 11 milyar dolar değerinde 27 mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu. Anlaşmalar, iki ülkenin ikili ilişkilerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Endonezya Ekonomi Bakanı Airlangga Hartarto, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un başkent Cakarta'ya yaptığı resmi ziyarette, iki ülke arasında 11 milyar dolar değerinde 27 mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu.

Antara News'in haberine göre, Endonezya ve Fransa, ikili ilişkileri güçlendirmek adına birçok alanda anlaşmaya vardı.

Yaklaşık 75 yıldır süregelen ikili ilişkilerin daha güçlendirileceğini belirten Hartarto, iki ülke arasında 11 milyar dolar değerinde 27 mutabakat zaptının imzalandığını açıkladı.

Hartarto, Macron'un Cakarta'ya resmi ziyareti esnasında imzalanan anlaşmalarla hükümetler arası işbirliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Resmi temaslarda bulunmak üzere hafta içinde Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) üye ülkeleri Vietnam'a ve Endonezya'ya giden Fransa Cumhurbaşkanı'nın yarın sona erecek ziyaretinin son durağının Singapur olması bekleniyor.

Kaynak: AA / Damla Delialioğlu - Güncel
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