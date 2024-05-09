Endonezya ve Avustralya, savunma alanında işbirliğini geliştirmek için görüştü

Endonezya'nın Siyasi, Hukuki ve Güvenlik İşlerinden Sorumlu Bakanı Hadi Tjahjanto ve Avustralya İçişleri Bakanı Clare O'Neil, savunma alanında ikili işbirliğini geliştirmenin yollarını ele aldı.

Antara News'ün haberine göre Tjahjanto ile O'Neil, Endonezya'nın başkenti Cakarta'da savunma, terörle mücadele ve deniz güvenliği konularını görüştü.

Tjahjanto, Endonezya ve Avustralya'nın ortak askeri tatbikatlar ve personel değişimleri gibi çeşitli faaliyetlerle savunma alanında işbirliği yapabileceğini belirtti.

Savunma alanında ikili işbirliğinin, her iki ülkenin güvenliği ve askeri gücünü artırmak için gerekli olduğunu kaydeden Tjahjanto, siber güvenlik alanında da işbirliği çağrısı yaptı.