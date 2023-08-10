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Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı Ziyaretçilere Kapılarını Açtı

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TANGERANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen araçların yanında duran modeller, 10 Ağustos 2023.

TANGERANG, 10 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Banten eyaletinin Tangerang kentinde düzenlenen 2023 GAIKINDO Endonezya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda (GIIAS) sergilenen araçların yanında duran modeller, 10 Ağustos 2023.

Tangerang kentinde Perşembe günü başlayan fuar, 20 Ağustos'a kadar devam edecek. (Fotoğraf: Agung Kuncahya B./Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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