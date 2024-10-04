Endonezya Ulusal Ordusu'nun 79. Kuruluş Yıldönümü Hazırlıkları Başladı

CAKARTA, 4 Ekim (Xinhua) -- Endonezya Ulusal Ordusu'nun 5 Ekim'de kutlanacak 79. kuruluş yıldönümü için hazırlıklar Cakarta'daki Ulusal Anıt'ta hız kesmeden devam ediyor. Bu özel etkinlikte, 1.000'den fazla askeri varlık halkın izlenimine sunulacak.