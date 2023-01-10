Endonezya Turizm Bakanı: Endonezya, Çinli Turistleri 'Kırmızı Halı' ile Karşılamaya Hazır

CAKARTA, 10 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno Pazartesi günü, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Çin'in optimize edilmiş Kovid-19 stratejisini takiben Çinli turistleri karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

CAKARTA, 10 Ocak (Xinhua) -- Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomi Bakanı Sandiaga Uno Pazartesi günü, Güneydoğu Asya ülkesi Endonezya'nın Çin'in optimize edilmiş Kovid-19 stratejisini takiben Çinli turistleri karşılamaya hazır olduğunu söyledi.

Uno, ülkenin başkenti Cakarta'da düzenlediği haftalık basın toplantısında, "Çinli turistleri kırmızı halıyla karşılamaya hazırız" dedi.

Uno, "Sadece bunca zamandır yaptığımız gibi temizlik, sağlık, güvenlik ve çevre sürdürülebilirliği standartlarımıza uymamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Uno, pandemiden önce ülkesinin turistik destinasyonlarını ziyaret eden turist sayısı bakımından Çin'in her zaman listenin başında yer aldığını söyledi.

Endonezya Merkezi İstatistik Ajansı'na (BPS) göre, 2019'da 2,07 milyon Çinli turist ülkeyi ziyaret etti. Ancak, pandeminin patlak vermesinden bu yana, sayı büyük ölçüde düştü ve Ocak-Ekim 2022 döneminde Endonezya'ya yalnızca 94.924 Çinli turist geldi.

Uno, Endonezya'nın bu yıl en az 253.000 Çinli turistin ülkeyi ziyaret etmesini beklediğini söyledi.