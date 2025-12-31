Endonezya Dışişleri Bakanı: Taiwan Konusu Çin'in İç Meselesidir

CAKARTA, 31 Aralık (Xinhua) -- Endonezya Dışişleri Bakanı Sugiono, Endonezya hükümetinin tek Çin ilkesini kararlılıkla savunduğunu ve Çin Halk Cumhuriyeti hükümetini tüm Çin'i temsil eden tek yasal hükümet olarak kabul ettiğini söyledi.

Sugiono kısa süre önce Xinhua'ya verdiği röportajda, Taiwan konusunda Endonezya hükümetinin net ve ilkeli bir tutum sergilediğini ve bu konunun Çin'in iç meselesi olduğunu vurguladığını belirterek, "Endonezya, egemenlik ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi gerektiğinin altını çiziyor ve BM Antlaşması'nın amaç ve ilkelerine, ayrıca BM Genel Kurulu'nun 2758 sayılı kararına bağlılığını yeniden teyit ediyor" ifadelerini kullandı.

Endonezya hükümetinin Asya-Pasifik bölgesi ve ötesinde barış, istikrar ve işbirliğini teşvik etmek amacıyla Çin ve diğer ortaklarla hem ikili hem de çok taraflı düzeyde çalışmayı sürdüreceğini kaydeden Sugiono, "Endonezya, karşılıklı saygı, iç işlerine müdahale etmeme ve barış içinde bir arada yaşama ilkeleri doğrultusunda bağımsız ve aktif bir dış politika izlemeye kararlıdır" dedi.