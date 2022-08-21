Endonezya Sahillerinde Gökyüzünü Renklendiren Uçurtmalar Güncel Haberler YOGYAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Bantul bölgesindeki Samas Plajı'nda düzenlenen bir uçurtma festiv ali sırasında insanlar büyük boyutlu uçurtmalar uçurdu. YOGYAKARTA, 21 Ağustos (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinin Bantul bölgesindeki Samas Plajı'nda düzenlenen bir uçurtma festiv ali sırasında insanlar büyük boyutlu uçurtmalar uçurdu. Çeşitli tem alara ve renklere sahip uçurtmalar gökyüzünde süzülürken etraftaki çok sayıda insan da fotoğraflar çekti. Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Samas Plajı'ndaki uçurtma festivalinde uçurtmaları izleyen bir erkek, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Samas Plajı'ndaki uçurtma festivalinde büyük bir uçurtma uçuran insanlar, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki Samas Plajı'ndaki uçurtma festivalinde büyük bir uçurtma uçuran insanlar, 20 Ağustos 2022. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) Kaynak: Xinhua / Güncel Güncel Haberler

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