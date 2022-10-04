Endonezya Polisi: İzdiham yaşanan stadyumun kapıları kaçmaya uygun değil

Endonezya'da 125 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Kanjuruhan Stadyumu'nun çıkış kapılarının kaçmak için uygun olmadığı bildirildi.

Endonezya'da 125 kişinin izdiham nedeniyle hayatını kaybettiği Kanjuruhan Stadyumu'nun çıkış kapılarının kaçmak için uygun olmadığı bildirildi.

Endonezya emniyet yetkililerinden yapılan açıklama, stadyumun kapılarının çok dar olduğu ve kapıdan aynı anda sadece iki kişinin geçebildiği belirtildi.

Polisin soruşturma sırasında, izdihamda en fazla kişinin yaşamını yitirdiği 14 kapıdan 6'sına odaklandığı aktarıldı.

Polis sözcüsü Dedi Prasetyo, 6 kapının kilitli olmadığını ancak aynı anda yalnızca iki kişinin geçebildiğini belirterek insanların izdiham sırasında ezildiğini ifade etti.

Olay

Doğu Java eyaletinin Malang şehrindeki Kanjuruhan Stadyumu'nda Persebaya Surabaya takımının Arema Malang'ı 3-2 yendiği lig maçı sonrası iki takımın taraftarları arasında kavga çıkmıştı.

Yüzlerce taraftar, arbedeye müdahale eden polisin kullandığı biber gazından korunmak için çıkış kapısına koşmuştu.

Yaşanan kaosta nefessiz kalarak boğulanlar ve ezilenler olmuştu. Stadyumda çıkan olaylarda onlarca taraftar hayatını kaybetmişti.

Doğu Java Polis Şefi Nico Afinta, yaptığı açıklamada, gece geç saatlerde maçın sona ermesinden hemen sonra taraftar grupları arasında çıkan kavgaların çevik kuvvet polisinin göz yaşartıcı gaz kullanmasına neden olduğunu ve sıkılan gazın taraftarları paniğe sevk ettiğini söylemişti.

Afinta, 300'den fazla kişinin bölgedeki hastanelere götürüldüğünü ancak birçoğunun yolda veya hastanede yaşamını yitirdiğini kaydetmişti.

Yaklaşık 180 yaralının arasında durumu ağır olanların bulunduğunu anlatan Afinta, ölü sayısının artabileceğini belirtmişti.

Devlet Başkanı'ndan "kapsamlı soruşturma yürütülmesi" talimatı

Devlet Başkanı Joko Widodo, Ulusal Polis Şefi General Listyo Sigit Prabowo'ya izdihamla ilgili kapsamlı soruşturma yürütmesi için talimat vermişti.

Batı Java Eyaleti Bogor Başkanlık Sarayı'nda basın açıklaması yapan Widodo, meydana gelen trajedi nedeniyle derin taziyelerini ileterek, "Bu trajedinin yaşanmasından ötürü üzgünüm ve umarım bu, ülkedeki futbolun son trajedisi olur. Gelecekte böyle bir insani trajedi daha olmamalı." demişti.

Widodo, Endonezya Futbol Federasyonuna (PSSI) güvenlik prosedürleri iyileştirilene kadar 1. Lig'in geçici olarak askıya alınması talimatını vermişti.

Gençlik ve Spor Bakanı Zainudin Amali de PSSI Genel Başkanı Mochamad Iriawan ve Prabowo'ya maç sırasındaki güvenlik prosedürlerini kapsamlı şekilde değerlendirmelerini söylemişti.

Öte yandan FIFA Başkanı Gianni Infantino, stadyumdaki ölümleri "futbolla ilgili herkes için karanlık bir gün ve anlaşılmaz bir trajedi" ifadeleriyle değerlendirmiş ve yerel maçlarda kural koyma otoritesine sahip olmamasına rağmen stadyumlarda göz yaşartıcı gaz kullanılmaması yönünde tavsiyede bulunmuştu.