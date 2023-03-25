Endonezya Pazarında Ramazan Coşkusu
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CAKARTA, 25 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın merkezinde yer alan Benhil Gıda Pazarı'ndaki yemek satıcıları, çılgın bir müşteri kalabalığına Ramazan için çeşitli takjiller (iftar yemeği) satıyor.
CAKARTA, 25 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın merkezinde yer alan Benhil Gıda Pazarı'ndaki yemek satıcıları, çılgın bir müşteri kalabalığına Ramazan için çeşitli takjiller (iftar yemeği) satıyor.
Mantıdan, ızgara balığa, karışık buz tatlısından, çeşitli kızartmalara kadar insanların oruç açmak için menü olarak satın alabilecekleri her türlü takjil mevcut.
Bu yılki Ramazan ayı Endonezya'da 22 Mart'ta başladı.
Kaynak: Xinhua / Güncel