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Endonezya Pazarında Ramazan Coşkusu

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Endonezya Pazarında Ramazan Coşkusu

CAKARTA, 25 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın merkezinde yer alan Benhil Gıda Pazarı'ndaki yemek satıcıları, çılgın bir müşteri kalabalığına Ramazan için çeşitli takjiller (iftar yemeği) satıyor.

Endonezya Pazarında Ramazan CoşkusuCakarta'daki Benhil Gıda Pazarı'nda iftar için yiyecek satan satıcıların önünden geçen bir kadın, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

CAKARTA, 25 Mart (Xinhua) -- Endonezya'nın başkenti Cakarta'nın merkezinde yer alan Benhil Gıda Pazarı'ndaki yemek satıcıları, çılgın bir müşteri kalabalığına Ramazan için çeşitli takjiller (iftar yemeği) satıyor.

Mantıdan, ızgara balığa, karışık buz tatlısından, çeşitli kızartmalara kadar insanların oruç açmak için menü olarak satın alabilecekleri her türlü takjil mevcut.

Bu yılki Ramazan ayı Endonezya'da 22 Mart'ta başladı.

Endonezya Pazarında Ramazan CoşkusuCakarta'daki Benhil Gıda Pazarı'nda bir esnaf müşterisiyle ilgileniyor, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya Pazarında Ramazan CoşkusuCakarta'daki Benhil Gıda Pazarı'nda yiyecek satan bir esnafın etrafında kalabalık haldeki insanlar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya Pazarında Ramazan CoşkusuCakarta'daki Benhil Gıda Pazarı'nda esnaf iftar için envaiçeşit yiyecek satıyor, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya Pazarında Ramazan CoşkusuCakarta'daki Benhil Gıda Pazarı'nda bir esnaf bir müşterinin sipariş ettiği iftar yiyeceğini hazırlıyor, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Endonezya Pazarında Ramazan CoşkusuCakarta'daki Benhil Gıda Pazarı'nda yiyecek satan bir esnafın etrafında kalabalık haldeki insanlar, 24 Mart 2023. (Fotoğraf: Veri Sanovri/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

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