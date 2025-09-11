Endonezya Nükleer Enerji Hedefini 2029'a Çekti

CAKARTA, 11 Eylül (Xinhua) -- Endonezya, 250 megavatlık şebekeye bağlı nükleer enerji santralinin inşası konusunda hedefini 2032'den 2029'a çekti.

Enerji ve Maden Kaynakları Bakanlığı Müsteşarı Yuliot Tanjung, çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında Nükleer Enerji Programı Uygulama Kurumu'nun kurulmasına ilişkin yönetmeliğin uyum aşamasına geçtiğini söyledi.

Yuliot, "Bu konuda hamle yapmaya devam ediyoruz. Yönetmelik yakında yürürlük için uyum aşamasına geçecek ve başkanlık yönetmeliği şeklinde çıkarılacak" dedi.

Yuliot, nükleer enerji geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasının Endonezya'nın enerji dönüşüm stratejisi kapsamında yapıldığını vurguladı.

Yuliot, ulusal elektrik kapasitesinin 2060 yılına kadar 443 gigavata ulaşmasının beklendiğini ve bu kapasitenin yüzde 79'unun yenilenebilir enerjiden karşılanacağını sözlerine ekledi.