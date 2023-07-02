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Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası Görüntüler

Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası Görüntüler

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YOGYAKARTA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 100'den fazla ev ve altyapı tesisinde hasara yol açarken, bölge halkı evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası GörüntülerEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evi kontrol eden bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 100'den fazla ev ve altyapı tesisinde hasara yol açarken, bölge halkı evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası GörüntülerEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evi kontrol eden bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası GörüntülerEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evdeki enkazı temizleyen  bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası GörüntülerEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evdeki enkazı temizleyen  bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası GörüntülerEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında geçici barınma tesislerine yerleşen insanlar, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası GörüntülerEndonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında geçici barınma tesislerine yerleşen insanlar, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua) 

Kaynak: Xinhua / Güncel

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