Endonezya'nın Yogyakarta Kentinden Deprem Sonrası Görüntüler

YOGYAKARTA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 100'den fazla ev ve altyapı tesisinde hasara yol açarken, bölge halkı evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evi kontrol eden bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

YOGYAKARTA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Endonezya'nın Yogyakarta kentinde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem, 100'den fazla ev ve altyapı tesisinde hasara yol açarken, bölge halkı evlerini kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor.

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evi kontrol eden bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evdeki enkazı temizleyen bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki depremde hasar gören bir evdeki enkazı temizleyen bölge sakini, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında geçici barınma tesislerine yerleşen insanlar, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)

Endonezya'nın Yogyakarta kentindeki bir köyde meydana gelen 6 büyüklüğündeki deprem sonrasında geçici barınma tesislerine yerleşen insanlar, 1 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Agung Supriyanto/Xinhua)