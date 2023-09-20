Endonezya'nın Wonogiri Bölgesinde Kuraklık Etkisini Gösterdi
WONOGİRİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Wonogiri ilçesinin Gebang köyünde kurak geçen mevsimde Gajah Mungkur rezervuarındaki kurumuş yatak görülüyor, 20 Eylül 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
WONOGİRİ, 20 Eylül (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde yer alan Wonogiri ilçesinin Gebang köyünde kurak geçen mevsimde Gajah Mungkur rezervuarındaki kurumuş yatak görülüyor, 20 Eylül 2023. (Fotoğraf: Bram Selo/Xinhua)
Kaynak: Xinhua / Güncel