Endonezya'nın Papua Eyaletinde Çatışma: 20 Kişi Hayatını Kaybetti

Endonezya'nın Papua eyaletinde ayrılıkçı militanların saldırısı sonucu çıkan çatışmada 18'i militan ve 2'si polis, 20 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkilileri, Batı Papua Kurtuluş Ordusu'na (TPNPB) mensup militanların önceki gün Intan Jaya bölgesinde askeri birliklere pusu kurduğunu bildirdi.

Militanlar, bölgede köy yerleşimlerindeki sağlık ve eğitim hizmetleri sunan birliklere silahlar ve oklarla saldırdı.

Saldırı sonrası çıkan çatışmada 18 militan ve 2 polis öldü.

Askeri Sözcü Yarbay Iwan Dwi Prihartono, saldırıya ilişkin video açıklamasında, güvenlik güçlerinin, bölgede ayrılıkçı sembol kabul edilen "sabah yıldızı" bayrağı ele geçirdiğini bildirdi.

Buna karşın TPNPB Sözcüsü Sebby Sambom ise açıklamasında, çatışmada üç militanlarının öldürüldüğünü, diğerlerinin bölge sakinleri olduğunu iddia etti.

Endonezya'nın 1963'te topraklarına kattığı, öncesinde Hollanda kontrolünde olan Papua bölgesinde, ayrılıkçı silahlı gruplar halen bağımsızlık yanlısı faaliyetler yürütüyor.