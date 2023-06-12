Endonezya'nın Orta Cava Eyaletinde Deniz Seviyesi Yükselince Köyleri Su Bastı

Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Demak kentine bağlı Timbulsloko köyünde su altında kalan bir yerleşim yerinin yakınlarındaki köprüden geçen öğrenciler, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Irawan/Xinhua)
DEMAK, 12 Haziran (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava eyaletinde, yükselen deniz seviyeleri ve kara yüzeyinin göçmesi nedeniyle bazı köyler su altında kaldı.
Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Demak kentine bağlı Timbulsloko köyünde su altında kalan bir yerleşim yeri görülüyor, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Irawan/Xinhua)
Havadan çekilen fotoğrafta, Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Demak kentine bağlı Timbulsloko köyünde su altında kalan bir yerleşim yeri görülüyor, 8 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Irawan/Xinhua)
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Demak kentine bağlı Timbulsloko köyünde su altında kalan bir yerleşim yerinde tekneye binen insanlar, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Irawan/Xinhua)
Endonezya'nın Orta Cava eyaletinin Demak kentine bağlı Timbulsloko köyünde su altında kalan bir meskenin önünde duran kız çocuğu, 7 Haziran 2023. (Fotoğraf: Aditya Irawan/Xinhua)