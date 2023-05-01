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Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda Volkanik Hareketlilik Sürüyor

Endonezya'nın Merapi Yanardağı'nda Volkanik Hareketlilik Sürüyor

Güncel Haberler

MAGELANG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava ilinde yer alan Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu saçılan volkanik maddelerin Magelang'daki Srumbung köyünden görünümü, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

MAGELANG, 1 Mayıs (Xinhua) -- Endonezya'nın Orta Cava ilinde yer alan Merapi Yanardağı'nın patlaması sonucu saçılan volkanik maddelerin Magelang'daki Srumbung köyünden görünümü, 1 Mayıs 2023. (Fotoğraf: Priyo Utomo/Xinhua)

Kaynak: Xinhua / Güncel

1 Mayıs Güncel Haberler

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